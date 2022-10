Pelosi | l' aggressione al marito ha alimentato varie teorie del complotto

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ha contribuito anche Elon Musk, che ha condiviso l'articolo di un giornale famoso per le sue notizie false, legando il fattaccio non a motivi politici ma a una inventata relazione sessuale

