Pd | Zannola | ' cambi passo ma anche registi e interpreti | le energie giovani ci sono' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ott (Adnkronos) - "C'è una generazione, dai 20 ai 40enni, che sente la responsabilità di spronare il Pd e guidare una nuova fase costituente. Il partito deve valutare il fatto che lesane, belle e positive le ha in casa e che in questi anni le ha messe un po' da parte". Giovanni, classe 1983, presidente della commissione Mobilità in Campidoglio, ha partecipato all'assemblea 'Coraggio Pd' promossa da un gruppo didem: "Una giornata positiva, mille partecipanti. Ci siamo posti il tema di come restituire al Pd una funzione", dice. Per fare una sintesi dell'evento, è troppo forte dire che la vecchia classe dirigente dem deve farsi da parte? "Seano gli attori ma non i, tutto resta come prima. E il Pd non ha bisogno di un maquillage -replica ...