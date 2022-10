Paura per Camilla | incidente mentre era in viaggio in India senza Carlo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La Regina consorteha trascorso alcuni giorni inall’insegna del relax ed il benessere in un noto centro olistico, lo Soukya, in compagnia di alcuni amici e agenti della sicurezza,ReIII è rimasto nel Regno Unito. A riportare la notizia è stato il Times ofche scrive dell’arrivo diall’aeroporto internazionale di Kempegowda, a Bangalore, per recarsi a in centro olistico di salute e benessere dove è rimasta per dieci giorni. Fonti della polizia hanno dichiarato al Times ofche “ci sono state istruzioni di non divulgare il suoin quanto la sua visita è privata e non è stata programmata alcuna funzione pubblica”. Tuttavia, la predilezione della regina consorte per le terapie di Soukya è nota da ...