Passaporto per la libertà prossimamente su Canale5 | la trama della nuova serie

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il promo sta andando in onda in queste ore:per la, che era stata annunciata in programmazione per il mese di luglio 2022, potrebbe sbarcare presto su Canale 5.per laè lain prime time che arriverà su Canale 5 e racconterà la storia di una donna coraggiosa che negli anni del nazismo ha salvato la vita a decine e decine di persone. Passaporte para Liberdade è andata in onda in Brasile, paese in cui è stata prodotta e realizzata e si compone di otto puntate. La, che su Canale 5 andrà in onda con il titoloper laè stata trasmessa nel dicembre del 2021 in Brasile. Latrae spunto da librto Justa ? Aracy de Carvalho e o resgate de judeus: ...