Partinico | arrestati due pastori | tenevano la droga nella stalla

(Di lunedì 31 ottobre 2022) I Carabinieri della Stazione di Grisì hanno tratto in arresto due uomini, un 65enne e un 37enne,del luogo e già noti alle forze dell’ordine che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, che si colloca nell’ambito di una più ampia azione di contrasto in materia di stupefacenti svolta nelle aree periferiche e agricole del Comune di, ha consentito ai militari dell’Arma di rinvenire e sequestrare quasi 2 kg di infiorescenze di canapa, ben occultate all’interno di unaadiacente l’abitazione degli indagati a. I Carabinieri, nel corso dell’attività, hanno inoltre accertato, con l’ausilio di tecnici Enel intervenuti sul luogo, un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica che consentiva di ...

