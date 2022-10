Pamela Prati | svelato il presunto e folle cachet al GF Vip | le richieste della showgirl

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ecco a quanto ammonta ilsettimanale didurante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, svelate leContinua il percorso dial Grande Fratello Vip, la notasta partecipando alla settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In una delle precedenti puntate è stata finalmente affrontata la vicenda che per mesi ha reso protagonista la gieffina, quella di Mark Caltagirone.al GF (Screenshot video Mediaset play)A distanza di anni in molti continuano a chiedersi se fosse davvero al corrente del fatto che l’uomo non esisteva o se come lei stessa ha affermato è stata solo una ...

In nomination, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. GFVIP, Anticipazioni Giaele De Donà sempre più vicina ad Antonino Spinalbese. La donna non ha mai nascosto di vivere il suo ...In nomination, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Gf Vip, Edoardo in crisi con Antonella 'Non sono nato ieri'. La reazione dell'influencer: ' Lo odio' GFVIP, Anticipazioni Giaele De ...Questa sera torna su canale 5 con la tredicesima puntata il Grande Fratello Vip. Antonino Spinalbese racconterà la sua storia personale, mentre per Charlie è in arrivo ...Questa sera torna su canale 5 con la tredicesima puntata il Grande Fratello Vip, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it.