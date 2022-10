Pagelle Verona Roma | i voti ai protagonisti del match

(Di lunedì 31 ottobre 2022) I top e flop e iaidelvalido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23:Ledeideltra, valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Zaniolo a fine primo tempo FLOP: Tameze a fine primo tempo: a fine partita L'articolo proviene da Calcio News 24.

...30 Modena - Milano 2 - 3 17:00 Trentino - Latina 3 - 2 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 18:30 Cremonese - Sampdoria 0 - 1 20:45 Sassuolo -2 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 West Ham - ......30 Modena - Milano 2 - 3 17:00 Trentino - Latina 3 - 2 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 18:30 Cremonese - Sampdoria 0 - 1 20:45 Sassuolo -2 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 West Ham - ...Di seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Roma, match valido per la 12ª giornata di Serie A: HELLAS VERONA: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Hongla, Depaoli; Tameze, ...Un brutto Milan cade sul campo del Torino. I rossoneri sembrano essere dei lontani parenti di quella squadra che in trasferta non perdeva da una vita. Bocciato dai quotidiani il ...