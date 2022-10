Padel | Mondiali 2022 | tutto facile per l’Italia femminile | i maschi vincono in rimonta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) È terminata da poco a Dubai la prima giornata della sedicesima edizione del DP World – WorldChampionships, evento organizzato dall’InternationalFederation con la collaborazione della UAEPA, la Federazionedegli Emirati Arabi Uniti. Quest’oggi si sono disputate le prime partite della fase a gironi e per le squadre italiane sono arrivate due importanti vittorie. Andiamo a scoprire nel dettaglioquello che è successo. TORNEOper, che ha sconfitto con un netto 3-0 l’Olanda. Le prime a scendere in campo sono state Chiara Pappacena e Giulia Sussarello: le due azzurre hanno gestito il loro impegno contro Koek Marcella e Rosalie van der Hoek vincendo con un doppio 6-3. È poi ...

L' Italia supera l' Olanda per 2 - 1 e debutta con una vittoria neidia Dubai . Buona la prima per i ragazzi di Miguel Sciorilli, che partono male per via della sconfitta del duo Daniele Cattaneo e Riccardo Sinicropi , ko contro Lindenbergh e Nolten ...Ora, dopo il Mondiale diin programma a Dubai dal 31 ottobre al 5 novembre, spazio al Major di Monterrey (28 novembre - 4 dicembre) e al P1 di Milano, ultima tappa dell'anno fissata dal 5 all'...Il brasiliano e l'argentino bissano il successo di Mendoza. A Dubai, dal 31 ottobre al 5 novembre, spazio al mondiale. L'ItalPadel maschile se la vedrà con Argentina, Belgio e Olanda. Le azzurre con M ...