Ostia | chiude la storica edicola della signora Franca | istituzione e punto di riferimento per la comunità

(Di lunedì 31 ottobre 2022). Ci sono luoghi storici, identitari, che col tempo si trasformano in ”istituzioni” sociali, ti entrano dentro e fanno partetopografia emotiva di una. Certamente, l’di Via Pietro Rosa, a, in pieno centro, è uno di questi. O meglio, sarebbe più consono dire ”era”, perché ormai è chiusa e con essa, si è chiusa anche un’epoca. L’, che fece la sua comparsa nellaben 70 anni fa, era gestita dalla, dal 1984. Ma oggi, in quel piccolo cantuccio di informazione e socialità, non arrivano più giornali, ci saranno altri due giorni – oggi compreso – per fare l’inventario di tutto, e domani abbasserà le serrande completamente. Un’epoca si è chiusa per davvero. Chi ha lavorato, e ...

