Opposizioni all' attaco Letta | ' Da Meloni peggior inizio' Conte | ' Su Predappio aspetto parole chiare'

- Il segretario del Pd uscente boccia fermamente le prime scelte annunciate dal neo premier su mascherine, ospedali e vaccini. Dopo quelle sul 25 Aprile nuove polemiche sulla sfilata di 2mila camice ...... correggendo il tiro rispetto'annuncio ufficioso di pochi giorni fa secondo cui non era "da ... era stata criticata non solo da ecologisti e, ma pure da esponenti della scena ...Il segretario del Pd uscente boccia fermamente le prime scelte annunciate dal neo premier su mascherine, ospedali e vaccini. Dopo quelle sul 25 Aprile nuove polemiche sulla sfilata di 2mila camice ner ...Massimo D'Alema è intervenuto in tv parlando di governo e opposizione: 'Sconcertante centrosinistra diviso dopo aver ben governato con Conte' ...