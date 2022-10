(Di lunedì 31 ottobre 2022) «Siete delle disagiate. Chissà che lavaggio vi hanno fatto in certi ambienti. Pensate che i vostri genitori siano felici di voi?». È iniziato così l’episodio che ile noto tiktoker, 25enne e persona non binaria, hato sui suoi profili social. «Ero con mia sorella, la mia fidanzata e il mio coinquilino. Eravamo ine stavamo parlando dei metodi con cui mia sorella avrebbe potuto avere un figlio con la sua ragazza. In particolare, si parlava di fecondazione assistita», spiega ila Open. «Un uomo accanto a noi interviene e con tono aggressivo ci dice: «Vi fa schifo il metodo tradizionale?». Gli spiegano così che per loro non è possibile perché si tratta di una relazione tra due donne. «Ci ha iniziato a chiedere se scegliamo i bambini da un ...

Open

Ci tiene poi a fare un appello alla politica e ai cittadini: "Mi viene detto spesso che le aggressioni omofobe non ci sono più, che non c'è bisogno di una legge che tuteli dall', e che siamo ......collettivi studenteschi avevano denunciato episodi di sessismo e; non può essere tollerata alcun tipo di vessazione e discriminazione, per questo ribadiamo la nostra vicinanza a chi... Omofobia, la denuncia del creator Charlie Moon: «Aggredito verbalmente sulla metro a Milano nell’indifferenza generale» – L’intervista “L’episodio denunciato dalla studentessa del Liceo “Plinio Seniore” di Roma è molto grave. Attendiamo le dovute verifiche interne che sta conducendo la Dirigente Scolastica, per conoscere effettivamen ...Secondo il racconto dei presenti, il docente ha fatto il commento quando una ragazza si è tolta una felpa per rimanere con un top sportivo: "O ti ...