Occhiuto Fi | ' Il Ponte sullo Stretto è una grande opportunità per il Paese'

Mario, fratello del presidente della Regione Calabria Roberto e senatore di Forza Italia, ha rilanciato la solita e stucchevole idea dei governi di destra: ilsullo Stretto. 'Ottima l'......la costruzione delsullo Stretto, che rimane, ancora oggi, l'unico grande progetto di livello definitivo approvato per il Sud " dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Mario(...Il nuovo Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha fissato un incontro con i presidenti di Sicilia e Calabria per fare il punto sulla questione del Ponte sullo Stretto.(Teleborsa) - Il Ponte sullo Stretto di Messina sarà al centro dell'incontro a Roma, in programma martedì 8 novembre, tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della ...