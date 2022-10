Nuovo virus | sott’occhio i pipistrelli italiani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Al Cras Wwf della Valpredina in provincia di Bergamo, un esemplare di pipistrello è deceduto spontaneamente. Subito lo staff è ricorso ad analisi ed approfondimenti. L’esemplare è stato analizzato dall’Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Per il Piano Fauna Selvatica della Regione Lombardia, esiste un progetto di sorveglianza passiva nei confronti di questi animali analizzato da Izsler. Issyk-Kul (ISKV), questo il nome del patogeno. Era conosciuto dal 1970, quando era stato trovato in un pipistrello Nyctalus noctula campionato presso il lago Issyk-Kul, in Kirghizistan. Ilera già noto al mondo scientifico, ma fino ad oggi era stato rivenuto solamente in Paesi dell’Asia Centrale. È stato trovato in un pipistrello appartenente alla specie Hypsugo savii. Specie sedentaria e molto diffusa nelle aree urbane. Utilizza gli edifici come ...