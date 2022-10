“Non voglio essere cornuto” GF Vip 7 | clamoroso Antonella Fiordelisi | ecco il fidanzato segreto

(Di lunedì 31 ottobre 2022) In attesa della puntata in diretta del 31 ottobre, fuori dal GF Vip 7 è spuntato ildi, anche se non è proprio sconosciuto. Ciò che la gente sapeva è che loro due avessero avuto una relazione sentimentale prima della sua esperienza nel reality show, ma che poi si erano lasciati definitivamente. A quanto pare le cose non starebbero affatto così e ora lui è uscito allo scoperto, facendo dichiarazioni bomba al sito Fanpage. Parole molto dure, quindi non è da escludere che Signorini possa informarla di questa novità. All’esterno del GF Vip 7 questodiha esordito così nella sua intervista col giornalista di Fanpage: “Abbiamo deciso di prenderci una pausa, così che lei potesse ...

AGI - Agenzia Italia

che i miei nipoti sappiano che la nonna è una ladra ". immagine: Pixabay - Not the actual photo L'intento della donnaera trafugare dei prodotti, la sua azione era dettata dalla ...IL LIVERPOOL - 'si sta esaurendo un ciclo, a prescindere dagli ultimi risultati. C'è un ottimo ... FUTURO - 'allenare in un campionato di alto livello, nel quale si gioca un bel calcio. Forse ... G20 ad alta tensione. Putin: "Forse andrò a Bali". Biden: "Non voglio incontrarlo" ROMA (ITALPRESS) – “Lei sa leggere bene e non può fingere di non capire che ho detto chiaramente non solo di rispettare la ricorrenza ma anche, quando ho avuto un alto ruolo istituzionale, di averla o ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2ff74356-7700-7a7b-5da3-37c2cd5b52 ...