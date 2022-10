Nominati i sottosegretari e i viceministri Ecco l’elenco completo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) di tutti i membri che vanno a completare l’esecutivo Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri nella quale sono statie iai vari ministeri. Il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, confermando sulla lista dei, ha detto: “Abbiamo fatto tutto come doveva essere. Ora il governo è”. Leggi anche: ASSAGO, IL CALCIATORE PABLO MARÍ È STATO DIMESSO. L’ACCADUTO Giorgia Meloni, invece, ha commentato così l’attività di oggi: “Ho nominato ie i. Molti di voi saranno coinvolti direttamente e molti altri avrebbero potuto esserlo per qualità e valore. Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare ...

Sono statii 31e sono state assegnate le deleghe come viceministri. Saranno Edmondo Cirielli (Esteri), Francesco Paolo Sisto (Giustizia), Maurizio Leo (Economia), Valentino ...16.22 Governo Meloni,sono 31 iVia libera dal Consiglio dei ministri alla lista deie viceministri. Sono 31 in tutto i nuovi sottogretarie giureranno mercoledì prossimo. 11 sono le donne. Il governo Draghi aveva 35di cui 16 donne. A Fratelli d'...Sono tre campani nominati nel sottogoverno da Giorgia Meloni ... Molto vicina al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha già ricoperto il ruolo di sottosegretario del ministero per il Sud nel ...Nel corso della riunione tenutasi oggi, lunedì 31 ottobre, infatti, è stata letta la lista dei viceministri che saranno nominati nel corso della nuova riunione in programma venerdì prossimo. Paola ...