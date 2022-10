No! Zelensky non ha pubblicato o autorizzato un libro intitolato come il “Mein Kampf”

Leggi su open.online

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La narrazione russa che vede l’Ucraina un covo di nazisti prosegue con la diffusione di una foto che mostrerebbe undiche richiama il “” di Adolf Hitler. La grafica del fantomaticodel Presidente ucraino è, infatti, molto simile con la differenza dei colori utilizzati che rimandano alla bandiera ucraina. Gli unici a parlarne sono i canali russi e filorussi, condividendo tra le altre cose un video dove si sente parlare in russo e non in ucraino. Di fatto, c’è solo undal Presidente ucraino e non è di certo quello mostrato nell’immagine che circola online. Per chi ha fretta Si sostiene chestia per pubblicare unche richiama il “...