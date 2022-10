Nikita Pelizon fidanzato | origini e profili social ufficiali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 31 ottobre 2022)è una modella che grazie al suo lavoro ha girato il mondo. Nel 2022 si lancia anche nel mondo dello spettacolo televisivo: prima ha partecipato al programma Pechino Express e poi alla settima edizione del Grande Fratello Vip.è nata a Trieste il 20 marzo 1994. Dunque, le sue sonoitaliane, nonostante il nome particolare,è una modella e influencer appassionata di sport. Decide di seguire la strada della moda e così si trasferisce a Milano, per vivere ancora di più da vicino il settore fashion in Italia e non solo. A Milano calca diverse passerelle. Nell’ambito dei suoi primi lavori come modella ha l’occasione di viaggiare molto, rimanendo per circa tre mesi in Cina e ...