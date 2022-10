NFL 2022-2023 8a settimana | Eagles ancora imbattuti | vincono Bills | Ravens | Titans | Vikings | Cowboys e 49ers

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’ottavadella NFLci avvicina al giro di boa della regular season e gli spunti di interesse non sono certo mancati. Nella NFC prosegue la clamorosa crisi di Tom Brady e dei Tampa Bay Buccaneers (che cadono anche contro i Baltimore); stesso discorso per Aaron Rodgers e i Green Bay Packers, quindi anche i campioni in carica, i Los Angeles Rams, scendono sotto il .500 dopo essere caduti in casa contro i San Francisco. Sembra invece inarrestabile la corsa dei Philadelphiadopo 7 gare, dopo aver disposto a piacimento anche dei Pittsburgh Steelers. Nella AFC successi importanti per Baltimore, Miami Dolphins, Tennesseee Buffalo. ...

... gli era costata un anno di stop (retribuito), nel senso che la franchigia lo aveva tenuto fuori e poi scambiato, e in un secondo momento pure la sospensione dellaper 11 partite, per aver ...Abbandonati i Cowboys, reduci da un'ottima partenza in stagione(5 vinte e 2 perse) l'uomo di Akron ha già scelto però la nuova squadra per cui fare il tifo , e non poteva farlo ignorando proprio ...I Chicago Bears e i Dallas Cowboys sono attualmente in corso e Justin Fields, laureato nello stato dell'Ohio, sta cercando di evitare una riunione nel ...L’accusatrice ha ingaggiato un avvocato, Tony Buzbee, lo stesso che ha rappresentato parte civile le donne che avevano accusato DeShaun Watson, quarterback dei Cleveland Browns di Nfl, di aver chiesto ...