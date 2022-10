(Di lunedì 31 ottobre 2022), l’azienda multi servizi creata da Giuseppe Quartararo, ha inaugurato aun nuovo spazio dedicato ai liberiche potranno così condividere postazioni autonome ma al tempo stesso interagire con altri colleghi. È il, un metodo di lavoro che, soprattutto al nord Italia e all’estero, non è certo una novità. Per questo progetto Quartararo ha realizzato un open space al primo piano di via Venero N 186. “È dalla collaborazione dei diversi liberie dalla integrazione delle loro competenze che si possono raggiungere i migliori risultati, a beneficio della clientela”, spiega iletra, uno deiche ha preso parte all’iniziativa dell’azienda ...

filodirettomonreale.it

I comuni siciliani che fanno parte dell'Associazione italiana città delle ceramiche - Santo Stefano di Camastra (Me), Caltagirone (Ct), Sciacca (Ag), Burgio (Ag),(Pa) e la imminente new ...I comuni siciliani che fanno parte dell'Associazione italiana città delle ceramiche - Santo Stefano di Camastra (Me), Caltagirone (Ct), Sciacca (Ag), Burgio (Ag),(Pa) e la imminente new ... Nasce a Monreale Brique Coworking: parlano i professionisti Geom. Giovanni D'Amico e l'Arch. Designer Annalisa Sciuto Sono le principali città della ceramica siciliana, unite da un'arte che si tramanda di generazione in generazione. Ma fanno anche ...Dobbiamo uscire presto dalla logica individualistica e programmare insieme azioni comuni di tutela che consentano la sopravvivenza delle aziende - dice il Sindaco di Santo Stefano di Camastra Francesc ...