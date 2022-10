Napoli | Mario Rui | Ci sono delle aspettative | ma ne siamo consapevoli' '

(Di lunedì 31 ottobre 2022)Rui, difensore del, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida di Champions League tra Liverpool e. Queste le sue parole: "Ci, ma ne. La squadra sta dando seguito al lavoro iniziato dal mister Spalletti - affermaRui - Ciampi margini di crescita. Sappiamo che Liverpool-sarà una partita molto difficile, ma la nostra mentalità non cambia e continueremo a fare quello che stiamo facendo. Leader dei tifosi? E' la squadra che sta aiutando ogni singolo giocatore. -prosegueRui - La crescita parte da chi hai al tuo fianco. Il merito va dato alla squadra. Il segreto? Abbiamo i compagni che ...

L'esterno portoghese delRui ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Liverpool in Champions League Le parole in conferenza stampa diRui alla vigilia di Liverpool: MOMENTO - ...Il portogheseRui ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di presentazione di Liverpool -Rui in conferenza Tutte le news sul calciomercato e sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieIl Napoli viaggia a ritmo dei top club, con un rendimento da sogno. Qual è il segreto degli azzurri Ecco svelato tutto, tifosi spiazzati ...Il tecnico e Mario Rui hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita di un girone che al momento vede gli azzurri a punteggio pieno ...