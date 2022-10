Napoli | Mario Rui | «A Liverpool gara difficile Stiamo dando seguito al lavoro di Spalletti»

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’esterno portoghese delRui ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro ilin Champions League Le parole in conferenza stampa diRui alla vigilia di: MOMENTO – “La squadra staaldel mister, sta crescendo e ha ancora ampi margini. Sarà una partita molto, ma la mentalità della squadra non manca e proveremo a continuare su questa strada”. INDIVIDUALITA’ – “E’ la squadra che aiuta il singolo. Se in questo momento si parla molto dei singoli il merito è di tutta la squadra”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

