(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ilvola inma anonperché contro ilvuole gloria e primato battendo ad Anfield la squadra di Klopp Ilvola inma anonperché contro ilvuole gloria e primato battendo ad Anfield la squadra di Klopp. Dopo aver giocato come un rullo compressore trae Champions, centrando contro il Sassuolo la 13^ vittoria consecutiva, ora vuole fare l’en plein contro i Reds. Sarebbe un risultato straordinario, superare il girone con la lode di non aver lasciato nemmeno le briciole agli avversari e la possibilità di presentarsi agli ottavi da protagonista.continua a lavorare e si gode i suoi ...

Calcio News 24

Domani a Liverpool per ilnon è undi maturità ... Ma la banda Klopp, dopo il, ha incassato solo due gol in ... Magari non potrà permettersi la partita perfetta del Maradona'......le dirette dentro un pilone di Tik Tok' 'Non andiamo indietro'...- L'Unità d'Italia è stata fatta coi soldi del Banco di, ... 'Fatevi undi coscienza - rilancia l'assessore leghista - ... Napoli all’esame Liverpool, a Spalletti il campionato non basta