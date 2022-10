“Napoletano sei e mai tu morirai” | delirio all’esterno del Maradona per Diego VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Giorni davvero frenetica e piena di emozioni per tutti i tifosi del Napoli. Gli omaggi e i riconoscimenti, in realtà, erano già partiti ieri prima del match con il Sassuolo, dove è andata in scena una vera e propria festa. Oggi, però, in tutta Napoli e dintorni, sono arrivati i veri festeggiamenti e le grandi cerimonie in onore del compleanno del giocatore più forte di tutti i tempi,Armando. Tutta la città, e non solo, è diventata scenografia di queste “manifestazioni” per rendere omaggio al D10S: dai Quartieri Spagnoli, passando per la strada inaugurata a Pompei, fino alla sede del murales dell’asso argentino realizzato dall’artista Jorit qualche anno fa. Altri cori e altri omaggi, invece, stanno arrivando negli ultimi minutidello stadio dove molti tifosi si sono riuniti per dargli il giusto ...