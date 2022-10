Musk e gli altri. Perché i ceo non capiscono la politica

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) "Prima di praticare il rituale harakiri, Yukio Mishima usavamodi per esprimere il suo pensiero. Il punto era che il Giappone aveva smarrito la sua anima marziale durante il boom del secondo dopoguerra. Per i gusti cavallereschi del grande scrittore, c’erano troppe fotocamere tascabili e poche spade”. Così inizia il commento di Janan Ganesh sul Financial Times. “Una delle opere meno conosciute di Mishima racconta di un impiegato un po’ ingenuo che compra una pubblicità su un tabloid. Ciò che mette in vendita è il diritto di ucciderlo. Mishima ha praticato seppuku (un antico rituale per il suicidio, privilegio esclusivo dei samurai, ndt) due anni dopo. Gli zeloti, anche quelli di destra, nonil mondo delle aziende: il suo pragmatismo, l’assenza di estremi. A giudicare dalla fiducia di Elonnel fatto che la ...