Musica cubana famosa | canzoni hits top 10 di ottobre 2022

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il brano “Cuéntame” dei Timbasulum in vetta alla classifica di, sul podio anche “Mujer” e “Solos tú y yo” Le note sensuali di “Cuéntame” hanno conquistato la vetta della classifica dedicata alladel mese di. Composta a cantata da Luis Fernando Escobar questo brano dei Timbasulum mostra nel video una giovane fanciulla oggetto dei desideri del protagonista. Il mood moderato lo rende molto accattivante per i ballerini più stiloso che desiderano la cura dei movimenti e sua pulizia. In seconda posizione ritroviamo la hit della scorsa classifica ovvero “Mujer” dei Los Djs Timberos di Andrea Androger con la partecipazione di Ivan El Hijo de Teresa. Mentre il podio si chiude con il brano di Pupy y los que Son Son dal titolo ...

Mercato Centrale

La menzione della giuria per la miglioreva a Fefe da Bolzano, quella per migliore ... E poi Paola Pitagora, a cui è stato assegnato il premio alla carriera della Città di Aversa, e la...La menzione della giuria per la miglioreva a Fefe da Bolzano, quella per migliore ... Paola Pitagora, a cui è stato assegnato il premio alla carriera della Città di Aversa, e laSorah ... Dal 20 al 23 ottobre a Torino arriva il Festival della Cultura Cubana L'artista anni fa ha perso prematuramente una figlia. Il premio è dedicato a Bianca D'Aponte, giovane cantautrice morta nel 2003 (ANSA) ...Adrift East, artista bolognese dalle origini cubane, rompe il silenzio con Kriminese, il suo primo album, prodotto da Glory Hole Records e registrato in toto assieme al producer Gian Flores. Già dalla ...