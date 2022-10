Motomondiale | GP Valencia 2022 | calendario | programma | orari Guida tv Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Da venerdì 4 a domenica 6 novembre il circuito Ricardo Tormo di Valencia ospiterà l'ultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. In palio il titolo iridato nella classe regina del motociclismo, con Francesco Bagnaia a +23 su Fabio Quartararo in vista del Gran Premio della Comunità Valenciana. Pecco può permettersi anche un 14° posto in gara per garantirsi la certezza del successo finale in campionato a prescindere dal risultato di El Diablo, che è invece costretto ad arrivare primo in Spagna per regalarsi una minima chance di ribaltare la situazione. Tutte le sessioni del fine settimana valenciano verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go e Now. Sarà inoltre possibile seguire le qualifiche e le gare delle tre classi in diretta (in chiaro) su TV8.