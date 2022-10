MotoGP | Valencia 2022 | Bastianini | “Voglio il terzo posto nel Mondiale”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il pilota della Ducati Gresini, Enea, per la sua ultima gara con questa squadra nel Gran Premio didi, vuole fare una cosa speciale. Ecco le sue parole: “Sarà la mia ultima gara con il team Gresini e cercherò di onorare al meglio questo appuntamento. Sarà sicuramente una gara complicata con tanti piloti competitivi. Noi arriviamo da un bel periodo e conosciamo il nostro potenziale, quindi proveremo a fare bene e conquistare ilnel”. Per raggiungere l’obiettivo, basterà fare soltanto un punto in più di Aleix Espargaro. SportFace.

L'ultima tappa del Mondiale di2022 è il Gran Premio disul circuito Ricardo Tormo, la sfida finale tra Bagnaia e Quartararo Il Mondiale di2022 si avvicina all'ultima gara della stagione: questo fine ...Esattamente come a, dove vincere sarà difficile, confermarsi campione ancora di più. FOTOGALLERY %s Foto rimanentiLa classifica piloti: Bagnaia a +23 su Quartararo Bagnaia vince la ...A Valencia Fabio Quartararo dovrà probabilmente cedere lo scettro della MotoGP a Pecco Bagnaia, ma nulla toglie al talento del campione francese. Nonostante i problemi tecnici della Yamaha M1, ...Missione (quasi) impossibile per Fabio Quartararo, che a Valencia dovrà vincere e sperare che Bagnaia non faccia meglio di 15° per riconfermarsi campione del mondo. Di certo "El Diablo" dovrà disputar ...