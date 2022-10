MotoGP | i precedenti di Francesco Bagnaia a Valencia “Pecco” ha vinto l’ultima gara disputata al Ricardo Tormo

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Domenica 6 novembre 2022 sarà una data cruciale per, che fra pochi giorni potrebbe laurearsi Campione del Mondo di, raggiungendo il pinnacolo ambito da ogni pilota motociclistico. Con 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, asarà sufficiente concludere 14° per mettere le mani sul titolo iridato. L’appuntamento con il destino sarà a, contesto ben conosciuto dai centauri. Quali sono idel venticinquenne piemontese all’autodromo? Andiamo a ripercorrerli. MOTO3 Le esperienze nella classe inferiore non sono certo memorabili, anzi. Nel 2013vive unasofferta, partendo dalle retrovie per poi ritirarsi strada facendo. Nel 2014 quantomeno vede la ...