MotoGp | Bagnaia | “La settimana di Valencia… ci siamo”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “E’ ladella gara, ci”. Il tweet di Francescoè il segnale che nella sua testa è partito il conto alla rovescia che porta a Valencia, all’ultimo weekend di una stagione del Mondialeche, comunque finisca, rimarrà memorabile. Lui e Fabio Quartararo arrivano al gran finale spagnolo divisi da 23 punti ed il francese, campione uscente, non ha alternative: vincere o cedere il titolo a Pecco, che per l’occasione avrà anche Valentino Rossi a fare il tifo. Senza Quartararo sul gradino più alto del podio,potrebbe permettersi addirittura di non finire la gara. Il torinese ha dalla sua sette vittorie, contro le tre dell’avversario. Ognuna è un gradino che gli ha consentito di risalire da -91 a +23. Può diventare il primo pilota Ducati a conquistare la ...