Mosca e Teheran sempre più vicine | accordo tra Iran e Gazprom | 10 milioni di tonnellate di petrolio all’anno

(Di lunedì 31 ottobre 2022)sono distanti 2.500 chilometri ma le due diplomazie non sono mai state così. La Russia è impegnata nella guerra in Ucraina da sette mesi, la fine non sembra vicina e quella che doveva essere un’operazione militare da chiudere in poche settimane è diventato un pantano, al costo di decine di migliaia di vite umane. Non solo, l’aggressione a Kiev ha causato una reazione quasi compatta del blocco occidentale e un irrigidimento di Pechino. Il totale isolamento di Putin – nonostante complessi e fragili tentativi di mediazione continuino a essere portati avanti – è comunque scongiurato da, che nelle ultime settimane ha offerto una sponda concreta all’alleato russo. Il vice ministro degli Esteriiano Mehdi Safari ha annunciato l’acquisto di diecidi ...

L'Ucraina attacca la flotta russa a Sebastopoli, in Crimea. "Colpite quattro navi", annuncia Kiev. Mosca accusa la Gran Bretagna. Secondo il ministero della Difesa, Londra avrebbe contribuito alla pre ...