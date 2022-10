Morta la donna di 76 anni picchiata dal figlio a Marigliano | ex assessore | era sotto gli effetti dell' alcol

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Questa mattina all?Ospedale del Mare, dove era stata trasferita per le lesioni subíte, è deceduta la signora 76ennedaldue settimane fa; resta in...

Purtroppo, soltanto uno di loro sopravvive e racconta alla polizia di aver visto un'anziana... Azzurrina era figlia dei proprietari del castello, una bambinaall'età di 5 anni o meglio, ...dopo due settimane di agonia, la 76enne (A. G.) picchiata brutalmente dal figlio lo scorso 17 ... Nella stessa struttura è ancora ricoverata in prgonosi riservata l'altra, 67 anni. La ...Non ce l'ha fatta la 76enne aggredita dal figlio a Marigliano. La donna, trasferita all'Ospedale del Mare di Napoli, è morta a seguito delle lesioni subite. Nello stesso ospedale è ancora ricoverata, ...La sua morte, a distanza di tanti mesi, è ancora avvolta nel mistero. Sulle cause, però, si è fatto un passo in avanti: secondo le conclusioni dei consulenti del pm la donna sarebbe morta per ...