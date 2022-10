Monza Bologna | le probabili formazioni del match

Leggi su calcionews24

Alle 20.45 andrà in scena il posticipo di Serie A tra Monza e Bologna. Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali del match.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Carboni, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Petagna, Caprari. All. Palladino.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Soumaoro, Cambiaso; Medel, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Zirkzee. All. Motta.