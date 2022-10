Monza-Bologna 1-2 | rimonta con Ferguson e Orsolini

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ilbatte il2 a 1 al U-Power Stadium, nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo finito sullo 0-0, la squadra guidata da Raffaele Palladino si porta in vantaggio al 57? con Andrea Petagna su calcio di rigore. Lewisriporta il match in pareggio al 60?, mentre al 73? tocca a Riccardomettere in rete la palla del vantaggio per gli ospiti del, che condanna all’ottavo ko il, inchiodato a quota 10. Funweek.

Palo di Soumaoro per ile tra le fila delproteste di Pessina per un fallo ai suoi danni in area. Quindi a inizio ripresa il rigore in favore dei brianzoli. Sgambetto di Aebischer su ...Commenta per primo1 - 2Skorupski 6 : nella sua serata una respinta di pugno e tanta ordinaria amministrazione. Rigore imparabile. Posch 6,5 : firma uno splendido lancio che mette Ferguson ...Le dichiarazioni post gara di Thiago Motta: "Abbiamo dimostrato di essere forti. Orsolini Vive tutto al massimo" ...Petagna apre su rigore, i rossoblù la ribaltano in poco più di un quarto d'ora. Per i brianzoli serve ritrovare una difesa solida, e costruire un attacco incisivo ...