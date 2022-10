Mondo della ginnastica azzurra nella bufera | la denuncia di Nina Corradini e la replica della Federazione

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’ex farfalla hahato maltrattamenti e pressioni psicologiche per il pesoneldopo un’intervista diexdelle Farfalle di ritmica ferma da due anni. A Repubblica la ginnasta ha spiegato di aver ricevuto pressioni relative al peso. «Mangiavo anche sempre meno ma ogni mattina salivo sulla bilancia e non andavo bene: per due anni ho continuato a subire offese quotidiane”.Me lo ricordo il giorno in cui ho trovato la forza di andare via, era il 14 giugno 2021. Avevo passato ogni minuto degli ultimi mesi precedenti a desiderare di scappare da lì. Ora voglio informare e proteggere le bambine più piccole: tutti devono sapere la realtà». La ginnasta a 12 anni ...