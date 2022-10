Mondiali | la Federcalcio Ucraina ha chiesto ufficialmente alla Fifa l’esclusione dell’Iran

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Lahadal Mondiale in Qatar. Ecco il duro comunicato La, attraverso un duro comunicato, hadal prossimo Mondiale. Ecco la nota. COMUNICATO – Tenendo conto delle informazioni dei media sulle violazioni sistematiche dei diritti umani in Iran, che possono violare i principi e le norme degli Statuti, tenendo conto della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa all’imposizione di sanzioni all’Iran e al possibile coinvolgimentonella aggressione ...

LaUcraina ha chiesto alla Fifa l'esclusione dell'Iran dal Mondiale in Qatar. Ecco il duro comunicato LaUcraina, attraverso un duro comunicato, ha chiesto alla Fifa l'esclusione dell'Iran dal prossimo Mondiale. Ecco la nota. COMUNICATO - Tenendo conto delle informazioni dei media sulle ...La Federazione Ucraina ha chiesto ufficialmente alla Fifa l'esclusione dell'Iran daidi Qatar 2022. In una nota, il Comitato Esecutivo dellaUcraina fa sapere che 'tenendo conto delle informazioni dei media sulle violazioni sistematiche dei diritti umani in Iran, ... Mondiali Qatar 2022, la Federcalcio Ucraina chiede alla Fifa l'esclusione dell'Iran Fortissima presa di posizione da parte della Federcalcio ucraina nei confronti dell'Iran. La nazionale europea, infatti, ha pubblicato ...Il Comitato Esecutivo della Federcalcio ucraina si è espresso ufficialmente in merito alla posizione della nazionale iraniana ...