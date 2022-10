Modena | in migliaia al rave party di Halloween Linea dura del governo | ordinato lo sgombero

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sono arrivati da tutta l?Europa e hanno saputo solo all?ultimo il luogo del ritrovo: un grande capannone grigio in via Marino, a. L?ex deposito agricolo abbandonato...

di Andrea Pasqualetto Siamo al Rave di Halloween che sabato sera ha portato fra i campi di grano di Modena Nord migliaia di giovani che hanno preso possesso di un gigantesco capannone industriale abbandonato Cris ha gli occhi lucidi, arriva da Bologna e parla così: "Qui si creano delle connessioni, ..."