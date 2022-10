Miwa Energia Cestistica Benevento | la gioia è doppia!

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Un weekend indimenticabile, con la vittoria della femminile di sabato a Maddaloni e il bis servito dai maschi nella gara casalinga contro Rende. Giornata storica sabato a Maddaloni, dove le padrone di casa della Union Basket sfidavano una squadra alla sua prima apparizione di sempre, la Pasta Rummo. Un evento che di per se’ avrebbe gia? rappresentato qualcosa di assolutamente indimenticabile per il sodalizio della famiglia Zullo, un evento condito dalla prima e bellissima vittoria. 43:62 il risultato finale, piu? largo di quanto non dica la battaglia vista in campo. Partono forte le ragazze di coach Calandrelli, al cospetto di un Union Maddaloni, squadra molto giovane ed agguerrita, che non ha mai mollato per tutta la gara. Emozioni e qualita? di gioco da montagne ...

