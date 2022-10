Mina Settembre si è messa nei guai per l’Amica Geniale

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 31 ottobre 2022)2 - Ludovica Nasti I telespettatori più attenti avranno notato ieri sera una faccia conosciuta nella nuova puntata di2, quella di Ludovica Nasti, colei che nel 2018 interpretò la piccola Raffaella “Lila” Cerullo ne, sempre su Rai 1. La talentuosa bambina di allora oggi ha 16 anni e la sua partecipazione alla fiction con protagonista Serena Rossi fa sorridere per più di una ragione. Innanzitutto il suo nuovo personaggio, in scena anche domenica prossima nell’ultima puntata, ha qualcosina in comune con quello che le ha dato la grande popolarità. Se Lila era una ragazzina povera, cresciuta nel degradato Rione da una famiglia misera e senza prospettiva alcuna, destino parimenti disgraziato – ma con le dovute differenze d’epoca storica – è ...