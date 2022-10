Milinkovic | la frase rubata in campo spiega tutto

(Di lunedì 31 ottobre 2022) ROMA -voleva giocare dall'inizio. Non è abituato a entrare dalla panchina, fa fatica a trovare il ritmo giusto. Sarri, invece, si è pentito della scelta iniziale . Tornando indietro, non ...

ROMA -voleva giocare dall'inizio. Non è abituato a entrare dalla panchina, fa fatica a trovare il ritmo giusto. Sarri, invece, si è pentito della scelta iniziale . Tornando indietro, non lo ...... sbilanciato, beffa anche- Savic in uscita, spalancando così la porta all'avversario ... Le telecamere raccolgono lo sfogo dell'allenatore granata che urla la: "Vergognatevi tutti, ...ROMA - Milinkovic voleva giocare dall’inizio. Non è abituato a entrare dalla panchina, fa fatica a trovare il ritmo giusto. Sarri, invece, si è pentito della scelta iniziale. Tornando indietro, non lo ...Il gol di Messias, contestato dai granata per una spinta su Buongiorno ma convalidato da Abisso, ha scatenato la reazione furibonda del tecnico ...