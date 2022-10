Milan | UFFICIALE | Pioli ha rinnovato il contratto

Il giorno dopo il pesante ko contro il Torino, il club rossonero è pronto a comunicare il rinnovo più atteso. Ora, è davvero tutto fattoE' in arrivo l'annuncio. Ile il suo allenatore, Stefano Pioli, continueranno insieme. La tanto attesa firma sta per arrivare. Casa©LaPresseIl tecnico campione d'Italia, dopo il ko contro il Torino, è ...... Stefano Pioli è appena arrivato a Casaper la firma. Dopo le consuete formalità, il club rossonero comunicherà l'ufficialità con i nuovi dettagli del contratto attraverso una nota...Come appreso dalla redazione di MilanLive.it, Stefano Pioli è appena arrivato a Casa Milan per la firma. Dopo le consuete formalità, il club rossonero comunicherà l’ufficialità con i nuovi dettagli ...Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Mister Pioli si sta recando in questi istanti a Casa Milan per porre la firma sul rinnovo di contratto che lo legherà ai ...