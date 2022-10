Milan-Salisburgo | Seiwald | “Giocare a San Siro è un sogno” | UCL News

Sono 5 i giocatori della Serie A , non c'è l'attaccante delAnte Rebic . Portieri - Livakovic ... Vlasic (Torino), Ivanusec (Dinamo), Majer (Rennes), Jakic (Eintracht), Sucic (RB), ...Commenta per primo Un vero e proprio spareggio per gli ottavi di Champions League. Ilsarà accompagnato a San Siro contro ilda ben 4000 tifosi.I rossoneri ospitano a San Siro il Red Bull Salisburgo potendo contare su due risultati su tre utili per il passaggio del turno.Dopo la qualificazione di Inter e Napoli, anche il Milan può staccare il biglietto per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Tra martedì e mercoledì si gioca l’ultima giornata dei gir ...