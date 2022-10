Milan | Pioli | ‘Ringrazio la proprietà per il rinnovo’

Stefanoe ilinsieme fino al 2025. Il tecnico rossonero oggi ha firmato il suo rinnovo di contratto nella sede del club. Una firma che per tempistiche, è un chiaro segnale del rapporto di fiducia ...Flop Allegri, tra i probabili successori del tecnico livornese la società bianconera aveva preso in considerazione anche l'allenatore del. La settimana che è appena iniziata rischia di essere nuovamente cruciale per la Juventus. I bianconeri affronteranno due 'esami' dall'alto coefficiente di difficoltà, peraltro nel giro di pochi ...Mister Pioli, che nel pomeriggio odierno ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2025, è intervenuto durante “L’inferno del Lunedì” in onda su Milan TV. Queste ...Ringrazio la proprietà e l'area tecnica, anche per la tempistica di questa firma e questo mi dà ancora più carica in quello che faccio e che sto facendo": sono le parole con cui Stefano Pioli commenta ...