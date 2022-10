Milan | Pioli | 'Non il miglior Leao | che delusione Salisburgo? Sarà diverso rispetto ad oggi'

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L'allenatore delStefanoha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Torino: "Non siamo stati lucidissimi, non abbiamo gi...

Il Toro ferma la striscia esterna positiva degli uomini dicon una prova di grande ...1 Dopo la vittoria ottenuta per 2 - 1 contro il, dalla curva Maratona si è alzato il coro: 'in on fire'. Uno sfottò da parte dei tifosi del Torino verso quelli rossoneri dopo il successo della squadra di Juric .Le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli dopo il match contro il Torino terminato con il risultato di 2-1 E’ un Pioli amareggiato quello che commenta la sconfitta del suo Milan contro il Torino: ...Su questo sito utilizziamo strumenti nostri o di terze parti che memorizzano piccoli file ( cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare correttame ...