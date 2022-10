MILAN | Pioli ha rinnovato | l’uscita dalla sede | Video PM

Stefanoe ilinsieme fino al 2025. Il tecnico rossonero oggi ha firmato il suo rinnovo di contratto nella sede del club. Una firma che per tempistiche, è un chiaro segnale del rapporto di fiducia ...di Carlos Passerini La storia tra ile Stefanoproseguirà due stagioni in più: il tecnico in sede per la firma a due giorni dalla sfida con il Salisburgo che vale gli ottavi di Champions Stefanoha firmato oggi il ...Sergino Dest (6), Charles De Ketelaere (5) e Ante Rebic (5,5) non sono riusciti a cambiare l’andamento della gara subentrando dalla panchina; 5 anche per Stefano Pioli.Meritatissima, prima vittoria contro un’avversaria di alto livello per il Torino di Ivan Juric in Serie A: superato il Milan grazie alle reti di Djidji e Miranchuk. Nella ripresa Messias… Leggi ...