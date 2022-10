Micol Incorvaia verso il GF Vip | è l’ex di Edoardo Donnamaria e su Twitter ha messo like a tweet contro Antonella Fiordelisi

Leggi su biccy

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Al Grande Fratello Vip giovedì entreranno sei concorrenti nuovi, ma contrariamente a quanto trapelato online Helena Prestes non dovrebbe essere nella rosa dei nuovi vipponi. Al suo posto sarebbe spuntata l’ipotesi. Grande Fratello Vip: 6 nuovi concorrenti nella puntata di giovedì https://t.co/3sVls9tLha #GFvip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 30, 2022è una perfetta sconosciuta che è celebre per essere la sorella di Cliziae per essere statafidanzata di. Nonostante i due non stiano più insieme, la ragazza suhasvariati...