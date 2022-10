Mercedes-Benz ritorna alle origini e punta sull' esclusività e sul lusso

(Di lunedì 31 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un passo in avanti, tornandoaffronterà così le grandi transizioni dei prossimi anni,ndo tuttoa fascia alta di prodotto, quella di cui è sinonimo da oltre un secolo. Ciò determina una riconfigurazione della struttura del portafoglio prodotti, con focus su: Top-End Luxury, Core Luxury e Entry Luxury. In termini pratici vuol dire: tutti i veicoli dei marchi-AMG e-Maybach;-EQ, inclusi l'EQS e il SUV EQS; Classe S e Classe G, nonchè la GLS dia grandezza naturale; modelli in edizione limitata e veicoli frutto di collaborazioni esclusive. A questi segmenti sarà destinato oltre il 75% degli investimenti per generare una crescita della ...

