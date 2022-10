(Di lunedì 31 ottobre 2022) Oggi all?ora di pranzo si riunisce il primo Consiglio dei ministri operativo. Il menu è ricco, ma ieri sera non ancora completo. Il governo dovrebbe procedere alla nomina dei...

viene descritta 'sorpresa' dalle iniziative prese, nella prima settimana di governo, da Matteo Salvini senza consultarsi con lei. L'elenco è lungo. Lunedì il capo della Lega ha convocato un ... Meloni, prime misure in Cdm: Giustizia, Covid, nomine. Premier sorpresa da iniziative Salvini: chiederà unità Oggi all'ora di pranzo si riunisce il primo Consiglio dei ministri operativo. Il menu è ricco, ma ieri sera non ancora completo. Il governo dovrebbe procedere alla nomina dei viceministri e…