Meloni | prime misure in Cdm | Giustizia | Covid | nomine Premier sorpresa da iniziative Salvini | chiederà unità

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Oggi all?ora di pranzo si riunisce il primo Consiglio dei ministri operativo. Il menu è ricco, ma ieri sera non ancora completo. Il governo dovrebbe procedere alla nomina dei viceministri e dei...

Fra i tanti, ce n'è uno troppe volte trascurato che appare oggi sullepagine dei giornali in ...che ne è di quella idea Perché Enrico Letta non la ripropone oggi all'attenzione di Giorgia...Questo il monito di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, mentre con il Consiglio dei ministri di oggi il Governosi appresta a varare lemisure per una nuova gestione ...Il problema dei rincari di luce e gas è una delle prime urgenze che si trova ad affrontare il governo Meloni. Il caro bollette sta mettendo a dura prova molte imprese italiane, con una media di quasi ...Sintesi dell’intervista di Andrea Malagutti su La Stampa “La Russa ricopre la seconda carica dello Stato, quella di presidente del Senato, e dunque ...