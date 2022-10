Meloni | nominati i sottosegretari | ecco la lista Sgarbi alla Cultura | Rauti alla Difesa Non c' è Mangiavalori

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina dei. Nelladei diffusa in queste ore ci sono Vittorioe Isabella. Non c'è...

Così scrive la premier e leader di Fdi Giorgianella chat dei parlamentari di Fratelli d'Italia, in un messaggio che l'Adnkronos ha visionato....- Ci sono anche due aquilani nella lista dei sottosegretari del Governo guidato da Giorgia: ... I nomi scelti dal governo ein Consiglio dei ministri dal premier giureranno mercoledì 2 ...Nato a Messina nel 1972, è cresciuto in vari Paesi (il padre era diplomatico), per il liceo torna a Roma e si unisce a 17 anni al Fronte della Gioventù ...Un altro pugliese in un ruolo cardine nella compagine governativa. È Marcello Gemmato, secondo quanto si apprende, il nuovo sottosegretario alla Salute. La nomina è stata decisa ...