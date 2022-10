Meloni nomina gli 8 viceministri e i 31 sottosegretari | polemica su Durigon e Bignami

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Oggi Giorgiahato gli 8e i 31del suo Governo. Lo ha annunciato lei stessa in un messaggio interno rivolto agli eletti di Fratelli d’Italia: “Buongiorno a tutti! Oggi hoto ie i. Molti di voi saranno coinvolti direttamente e molti altri avrebbero potuto esserlo per qualità e valore. Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico. Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d’Italia e coordinandomi con i presidenti dei gruppi li indicherò seguendo criteri analoghi”. Poi, la Presidente del Consiglio e leader di FdI ha aggiunto: “Il giuramento deisarà il 2 novembre e qui mi divertirò a leggere i giornali, ma ...

E' un messaggio di rassicurazione a Bruxelles quello che manda la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il primo Consiglio dei ministri che si è svolto oggi (31 ottobre). E' stata inoltre approvata la nomina dei 31 sottosegretari e degli 8 viceministri. Stop all'obbligo ... Per me è a tratti simbolico", ha detto. "Avevamo promesso che saremmo stati veloci e veloci ... Governo Meloni, Cdm dà ok a Dl unico su Covid, carcere ostativo e Rave party Da Sgarbi a Valentini, approvata anche la nomina dei sottosegretari e dei viceministri. Rinvio al 30 dicembre dell'attuazio ... "Wanda Ferro Sottosegretario del Governo Meloni una bella notizia". Con queste parole Denis Nesci, commissario provinciale Fdi di Reggio Calabria, esprime soddisfazione per la nomina dell'On. Ferro a ...